Atalanta i Juventus walczą o gwiazdę Celtiku Glasgow

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Matt O’Riley

O’Riley na celowniku Juventusu i Atalanty

Atalanta rozpoczęła przygotowania do złożenia trzeciej oferty za Matta O’Rileya. La Dea już wcześniej złożyła dwie propozycje, z których pierwsza wynosiła około 15 milionów euro, co było dalekie od oczekiwanego przez Celtic 30 milionów euro za utalentowanego 23-latka. Mimo to, drużyna Gian Piero Gasperiniego nie zamierza się poddać, wierząc, że duński zawodnik idealnie pasuje do ich składu.

W międzyczasie, Juventus prowadził intensywne rozmowy z Atalantą w sprawie Teuna Koopmeinersa, jednak negocjacje utknęły w martwym punkcie, co skłoniło Cristiano Giuntoliego do poszukiwania alternatyw. Typ również padł na 23-latka z Celtiku.

Jak podaje Gianluca Di Marzio, Atalanta przygotowuje teraz trzecią ofertę, licząc na to, że tym razem uda się osiągnąć porozumienie ze szkockim zespołem. Matt O’Riley już zgodził się na warunki długoterminowego kontraktu z La Deą i czeka na finalizację negocjacji między klubami. Atalanta zdaje sobie sprawę, że konkurencja jest silna, jednak wierzy, że O’Riley będzie kluczowym wzmocnieniem ich drużyny.

O’Riley jest gotowy na transfer do Bergamo. Gasperini w Atalancie wielokrotnie udowodnił, że potrafi wypromować młodych zawodników. Dla Duńczyka może więc to być znakomita okazja, by zrobić kolejny duży krok w swojej karierze.

