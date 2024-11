Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Asier Villalibre

Media: Asier Villalibre na radarze Legii Warszawa

Już niedługo otworzy się zimowe okienko transferowe, a w związku z tym pojawia się coraz więcej spekulacji. Niewykluczone, że Legia Warszawa poszuka w styczniu wzmocnienia swojej formacji ofensywnej. Jak donosi hiszpański dziennik “El Correo”, Wojskowi są zainteresowani pozyskaniem Asiera Villalibre z Deportivo Alaves. 27-latek jest obserwowany również przez Eibar oraz Hajduka Split, jednak według wspomnianej gazety póki co nie myśli o zmianie otoczenia.

Goncalo Feio wygrywa, Goncalo Feio się bawi [WIDEO]

Gdyby Legii Warszawa ostatecznie udało się przekonać mierzącego 182 centymetry napastnika do przeprowadzki na Łazienkowską, to Hiszpan na pewno wniósłby ogromne doświadczenie do stołecznego zespołu. Urodzony w 1997 roku zawodnik rozegrał bowiem aż 109 meczów na poziomie hiszpańskiej La Ligi, strzelając w nich 12 goli i zaliczając 5 asyst. Asier Villalibre jest wychowankiem akademii Athletiku Bilbao, a do Deportivo Alaves przeniósł się przed sezonem 2024/2025.

Aktualnie Goncalo Feio na pozycji środkowego napastnika ma do dyspozycji Marca Guala, Tomasa Pekharta, Migouela Alfarelę, Jeana-Pierre’a Nsame’a oraz Jordana Majchrzaka. Jednak w praktyce tylko były piłkarz Jagiellonii Białystok spełnia oczekiwania i regularnie trafia do siatki. Pozostali zawodnicy kompletnie zawodzą, co musi martwić portugalskiego trenera. Piętnastokrotnemu mistrzowi Polski przydałby się więc nowy snajper, który zwiększyłby rywalizację w linii ataku.