AS Roma według doniesień Gianluki Di Marzio jest bliski pozyskania Tammy’ego Abrahama z Chelsea FC. Po tym, jak szeregi Th Blues wzmocni Romelu Lukaku, to dla angielskiego napastnika może zabraknąć miejsca w wyjściowym składzie triumfatora ostatniej edycji Ligi Mistrzów.

AS Roma jest w trakcie poszukiwania nowego napastnika

Gialuca Di Marzio ujawnił, że blisko dołączenia do włoskiej ekipy jest Tammy Abraham

Anglik w zespole z Rzymu ma zastąpić Edina Dzeko

AS Roma szuka posiłków w Premier League

AS Roma ma zapłacić za Abrahama podobno 45 milionów euro (38 milionów funtów). Aczkolwiek pięć milionów euro ma być zapłacone z góry, Tymczasem reszta ma być rozłożona na raty.

W ekipie ze Stadio Olimpico angielski napastnik ma wypełnić lukę po Edinie Dzeko. Bośniak wkrótce trafi do Interu Mediolan. Na dzisiaj nieznana jest jeszcze forma transakcji. W związku z tym nie wiadomo, czy Roma wypożyczy zawodnika z obowiązkiem transferu definitywnego, czy od razu będzie to temat wykupienia zawodnika z Chelsea. Niemniej porozumienie w sprawie płatności rat zostało już zawarte.

Ostatnie słowo w sprawie przeprowadzki do teamu z Rzymu należy jednak do samego zawodnika. Abraham był ostatnio łączony z transferem do Atalanty. Do gry jednak włączyli się rzymianie i piłkarz musi sam podjąć decyzję, który klub zapewni mu lepsze perspektywy na przyszłość.

Roma pilnie potrzebuje wzmocnień w ofensywie. Nową kampanię zaczyna już 22 sierpnia od domowej potyczki z Fiorentiną. Tymczasem jedynym środkowym napastnikiem na dzisiaj, nie licząc Dzeko, w szeregach Giallorossich jest Eldor Shomurodov, który niedawno został pozyskany.

