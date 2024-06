AS Roma ma wzmocnić się doświadczonym defensorem

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze AS Romy

Mats Hummels ma wzmocnić Romę

Mats Hummels ma kontrakt do końca czerwca tego roku z Borussią Dortmund i już wiadomo, że go nie przedłuży. 35-latek jednocześnie jest w trakcie poszukiwania nowego pracodawcy. Dziennikarz Nicolo Schira przekazał wieści w sprawie. Znany włoski insider przekonuje, że niemiecki obrońca w nowej kampanii ma występować w Serie A. AS Roma ma pozyskać piłkarza, który jest gotowy na to, aby podpisać z klubem z Rzymu kontrakt do końca czerwca 2025 roku.

Hummels to wychowanek Bayernu Monachium, który w trakcie swojej kariery jak dotąd reprezentował barwy tylko dwóch ekip. W ostatnim sezonie Niemiec wystąpił w 40 spotkaniach, notując w nich cztery trafienia i jedną asystę. Dzisiaj rynkowa wartość zawodnika wynosi pięć milionów euro.

Gdyby transakcja z udziałem Hummelsa do Romy stała się faktem, to jego ewentualnymi rywalami do gry może być Chris Smalling. W ostatniej kampanii stołeczna drużyna zajęła szóste miejsce w tabeli, mając na swoim koncie 63 punkty. Giallorossi będą jednocześnie rywalizować w Lidze Europy.

Nowy sezon ligowy we Włoszech wystartuje w weekend 17 -18 sierpnia. Z kolei 4 lipca ma zostać rozlosowany terminarz Serie A. Według medialnych spekulacji realny scenariusz zakłada, że w tym roku mecze ligi włoskiej będą rozgrywane także w czasie świąt Bożego Narodzenia.

