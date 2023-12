IMAGO / PRiME Media Images Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal ma braki w składzie przez problemy kadrowe

Brak wystarczająco szerokiego składu widzi Mikel Arteta

Hiszpan skomentował potencjalne wejście na rynek transferowy przez londyński klub

Arsenal wzmocni się zimą? Arteta udzielił jasne odpowiedzi

Arsenal walczy o triumf w Premier League. Londyńczykom nie jest łatwo, ponieważ zespół często jest osłabiony przez kontuzje. Podczas spotkania z dziennikarzami temat ten rozwinął Mikel Arteta.

– W tej chwili jest nam bardzo trudno. Obecnie nasz skład jest naprawdę wąski. Mamy pozycje, które były bardzo odsłonięte przez ostatnie sześć tygodni. Mam nadzieję, że odzyskamy kontuzjowanych piłkarzy, ale nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Poza tym mamy też zawodników, którzy będą pauzować dłużej. To problem – odpowiedział Mikel Arteta. Czy zatem Arsenal ruszy na rynek w styczniu?

– Mamy określone cele i pomysły. Ale rynek jest bardzo, bardzo trudny. Wszystko zmienia się bardzo szybko, sytuacja jest nieprzewidywalna. My jednak musimy być przygotowani. Postaramy się podjąć właściwe decyzje. Jeśli jest coś, co możemy zrobić, żeby ulepszyć skład, to jesteśmy na to otwarci – przekonuje opiekun Arsenalu.