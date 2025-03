Arteta poluje na snajpera, Liverpool może stracić kluczowego gracza

fot. MB Media Solutions / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Darwin Nunez na radarze Arsenalu

Arsenal w tej kampanii może liczyć w ofensywie przede wszystkim na takich graczy jak Kai Havertz, Gabriel Martinelli czy Bukayo Saka. Jasne jest natomiast, że po tym, jak kontuzji doznał niemiecki piłkarz, a także Gabriel Jesus, to władze stołecznego klubu zaczęły szukać nowego napastnika. Ciekawe wieści podał portal Fichajes.net.

Wszystko wskazuje na to, że powoli kończy się przygoda Darwina Nuneza z Liverpoolem. Urugwajski napastnik trafił do ekipy z Anfield Road z Benfiki z dużymi nadzieja. W każdym razie nie odegrał jak na razie takiej roli, jakiej by się po nim spodziewano. Tym samym realny scenariusz zakłada, że piłkarz niebawem podejmie się nowego wyzwania. Możliwe, że skusi się na przeprowadzkę właśnie do klubu z Emirates Stadium, co sugeruje znany hiszpańskie serwis o tematyce transferowej.

Arsenal wykazuje zainteresowanie piłkarzem. Już nawet Mikel Arteta zaczął rozważać ten temat, mając nadzieję, że taki ruch dzięki dobrym warunkom fizycznym Urugwajczyka mógłby dać wiele korzyść The Gunners. Jasne jest jednak, że w stołecznej ekipie nie mógłby z marszu liczyć na miejsce w wyjściowym składzie, bo menedżer Arenalu słynie z rotacji w swoich formacjach.

W najbliższym czasie Darwin Nunez będzie miał zatem okazję na to, aby udowodnić, że wciąż może być ważnym zawodnikiem. Jednocześnie taka postawa może pomóc Urugwajczykowi przedłużyć współpracę z Arne Slotem lub otworzyć drzwi do innego klubu. W tej kampanii Darwin Nunez wystąpił jak na razie w 39 meczach, notując w nich siedem trafień i siedem asyst. Rynkowa wartość piłkarz to natomiast 65 milionów euro.

