fot. Imago / Mike Egerton Na zdjęciu: Aymeric Laporte

Arsenal ma plan, aby tego lata pozyskać nowego defensora

Dziennikarz Fabrizio Romano przekazał, że na radarze Kanonierów znajduje się Aymeric Laporte z Manchesteru City

29-latek jest wyceniany na 25 milionów euro

Arsenal chce pozyskać Laporte

Arsenal już w pierwszej fazie trwającego okna transferowego rozważał pozyskanie nowego środkowego obrońcy, ale nie tak wszechstronnego, jak Jurrien Timber. W kontekście gry w ekipie z Londynu pojawiały się różne opcje.

Tymczasem dziennikarz Fabrizio Romano przekonuje, że do Arsenalu może niebawem trafić Aymeric Laporte, który gra niewiele w Man City. Kłopotem może być jednak to, że klub z Etihad Stadium nie chce sprzedać kolejnego gracza do londyńskiej ekipy i woli znaleźć dla swojego zawodnika inną opcję na kontynuowanie kariery.

Latem minionego roku między Man City a Arsenalem doszło już do transakcji z udziałem dwóch graczy. Mowa o Aleksandrze Zinczence i Gabrielu Jesusie.

