fot. PressFocus Na zdjęciu: Dusan Vlahovic

Arsenal FC nie rezygnuje z walki o Dusana Vlahovicia. Corriere della Sera poinformowała, że sternicy Kanonierów złożyli kolejną ofertę w sprawie napastnika Fiorentiny.

Arsenal wciąż walczy o pozyskanie Dusana Vlahovicia z Fiorentiny

Klub z Londynu zaoferował 60 milionów euro plus Lucasa Torreirę za serbskiego napastnika

21-latek ma umowę z klubem z Florencji do 2023 roku

Arsenal wzmocni sytuację Piątka w Serie A?

Arsenal FC od dłuższego czasu jest zainteresowany pozyskaniem najskuteczniejszego piłkarza teamu z Florencji. Najnowsze informacje wskazują, że klub z Londynu zaoferował 60 milionów euro za Serba plus Lucasa Torreirę w ramach rozliczenia za Vlahovicia.

21-letni piłkarz dołączył do Fiorentiny w 2018 roku. Do ekipy z Serie A trafił z Partizana Belgrad, kosztując blisko dwa miliony euro. Inwestycja szybko spłaciła się z nawiązką klubowi ze Stadio Artemio Franchi.

Vlahović w tej kampanii zdobył już 16 bramek w 20 meczach. Ponadto zaliczył trzy asysty. Zawodnik ma też na swoim koncie trzy trafienia w trzech meczach Coppa Italia w tym sezonie.

Okazję na poprawienie swojego bilansu Vlahović będzie miał w poniedziałek wieczorem. Fiorentina w meczu 22. kolejki Serie A zagra z Genoą w roli gospodarza. Serb ma umowę z Violą do 2023 roku. Rynkowa wartość piłkarza jest wyceniana na 70 milionów euro.

Gdyby transakcja Vlahovicia do Arsenalu stała się faktem, to jego rywalami do gry w ataku mogliby być Alexandre Lacazette, czy Pierre-Emerick Aubameyang. Tymczasem we włoskiej ekipie łatwiejszą drogą do wyjściowego składu miałby Krzysztof Piątek, który niedawno trafił do Fiorentiny na wypożyczenie z Herthy.

Czytaj więcej: Arsenal planuje osłabić ligowego rywala

