Arsenal zainteresowany młodym talentem. W grę wchodzi 60 mln euro

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Kanonierzy ruszą po Hugo Larssona

Arsenal FC już przygotowuje się do letniego okna transferowego, a jednym z głównych celów klubu ma być Hugo Larsson z Eintrachtu Frankfurt. Po spokojnym styczniu, Kanonierzy zamierzają znacznie zainwestować w skład, żeby wzmocnić drużynę przed nadchodzącym sezonem. Drużyna Mikela Artety walczy o mistrzostwo Anglii. Kanonierzy obecnie zajmują drugie miejsce w Premier League i tracą sześć punktów do liderującego Liverpoolu.

Klub z Emirates Stadium liczy na przyciągnięcie graczy o wysokich umiejętnościach a perspektywa gry dla mistrzów Anglii będzie dla wielu piłkarzy kuszącą opcją. 20-letni Larsson jest wiodącą postacią swojego zespołu i wzbudza ogromne zainteresowanie. Wcześniej Szwed trafił na listę życzeń Liverpoolu oraz Manchesteru City.

Arsenal od lat ma reputację klubu, który rozwija młode talenty. Choć zawodnik wciąż się rozwija, jego potencjał sprawia, że może okazać się jednym z tych młodych nabytków, którzy spełnią oczekiwania i rozwiną skrzydła w angielskiej lidze. Dodajmy, że Eintracht oczekuje za zawodnika przynajmniej 60 mln euro. Larsson to środkowy pomocnik.

Eintracht jest świadomy rosnącej wartości swojego zawodnika i oczekuje za niego co najmniej 60 milionów euro i nie zamierza zatrzymywać go, jeśli pojawi się odpowiednia oferta. Larsson dołączył do niemieckiego klubu w 2023 roku z Malmo FF za 9 milionów euro, Uważany jest za jeden z najbardziej obiecujących talentów w europejskiej piłce. Zawodnik ma również za sobą osiem występów w reprezentacji Szwecji.