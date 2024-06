Arsenal pragnie dalej się rozwijać, stąd ambitne plany na letnie okienko transferowe. Do grona potencjalnych nabytków dołączył Jules Kounde, o którego dostępność pytano już Barcelony.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Jules Kounde

Barcelona straci piłkarza na rzecz Arsenalu?

Barcelona nieustannie mierzy się z problemami finansowymi, które znacząco ograniczają jej możliwości na rynku transferowym. Aby latem wzmocnić zespół, najpierw musi sprzedać niektórych swoich piłkarzy. Władze klubu zamierzają wrócić do zasady “jeden do jeden”, która oznacza, że nowy nabytek zastąpi w kadrze wcześniej pożegnano zawodnika. Trudną sytuację Dumy Katalonii planuje wykorzystać Arsenal, który zainteresował się sprowadzeniem Julesa Kounde. Między stronami doszło do pierwszego kontaktu. Kanonierzy wypytywali Blaugranę o możliwość pozyskania reprezentanta Francji.

Odpowiedź raczej nie satysfakcjonuje londyńczyków. Barcelona nie jest otwarta na sprzedaż Kounde, a przekonać może ją jedynie bardzo wysoka, atrakcyjna oferta. Angielski gigant oczywiście jest w stanie zaspokoić finansowe pragnienie Blaugrany, lecz najpierw Mikel Arteta musi określić, jak bardzo zależy mu na sprowadzeniu tego konkretnego defensora.

Arsenal ma bardzo ambitne plany na najbliższe miesiące. Po dwóch satysfakcjonujących sezonach, zakończonych na drugim miejscu w Premier League apetyt urósł. Celem na najbliższą kampanię jest zdobycie mistrzowskiego tytułu. Kanonierzy chcą wzmocnić skład jakościowymi zawodnikami. Łączeni z nimi są chociażby Martin Zubimendi, Nico Williams, Joshua Zirkzee, Alexander Isak czy właśnie teraz Kounde.

