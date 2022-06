PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Arsenalu

Arsenal w poniedziałkowe popołudnie potwierdził transfer nowego bramkarza. Od nowego sezonu w kadrze Kanonierów znajdzie się Matt Turner, który do tej pory występował w New England Revolution.

Matt Turner został oficjalnie nowym bramkarzem Arsenalu

Reprezentant Stanów Zjednoczonych ma zwiększyć rywalizację o miano numeru jeden w zespole Kanonierów

Zadowoleni z pozyskania Amerykanina są Mikel Arteta i Edu

Matt Turner oficjalnie w Arsenalu

28-letni reprezentant Stanów Zjednoczonych podpisał długoterminowy kontrakt z Arsenalem, do którego przenosi się za ponad 6 milionów euro.

Zadowoleni z pozyskania nowego bramkarza są menedżer zespołu Mikel Arteta i dyrektor techniczny Edu.– Matt jest doświadczonym bramkarzem, który wniesie wysoką jakość do naszego zespołu. Swoimi występami w ostatnich latach, zarówno w MLS, jak i na poziomie międzynarodowym w reprezentacji Stanów Zjednoczonych, że jest bramkarzem, który wzmocni nas w przyszłym sezonie. Witamy Matta i jego rodzinę w klubie oraz cieszymy się na współpracę z nim w nadchodzących latach – powiedział Mikel Arteta.

– Jesteśmy zachwyceni, że Matt do nas dołącza. Matt jest bramkarzem o uznanej jakości i doświadczeniu, który będzie świetnym uzupełnieniem naszej drużyny. Znaleźliśmy Matta już jakiś czas temu i ciężko pracowaliśmy, aby jego transfer doszedł do skutku, tak aby mógł dołączyć do nas przed lipcowym rozpoczęciem przygotowań. Teraz z niecierpliwością czekamy, aż Matt dołączy do nas, zaaklimatyzuje się w nowym domu i rozpocznie pracę przed następnym sezonem – dodał Edu.

W zespole Kanonierów Turner będzie występował z nr 30 na koszulce.

