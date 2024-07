Arsenal poszukuje nowego napastnika. Na liście pozostał tylko jeden gracz

Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Viktor Gyokeres głównym celem Arsenalu do wzmocnienia ofensywy

Gabriel Jesus i Eddie Nketiah zdobyli razem zaledwie dziewięć bramek w Premier League, co sprawia, że klub jest gotów rozważyć ich odejście, jeśli pojawi się odpowiednia oferta. Chociaż Kanonierzy nie otrzymali jeszcze oficjalnych ofert za tych graczy, to jednak Nketiah jest bliżej opuszczenia klubu niż jego brazylijski kolega.

Marsylia wyraziła zainteresowanie pozyskaniem Nketiaha, a transfer do Stade Velodrome może dojść do skutku w najbliższych dniach. 25-letni Anglik jest bliski uzgodnienia warunków osobistych z klubem Ligue 1, który teraz musi uzgodnić opłatę transferową z Arsenalem.

Według znanego eksperta transferowego Fabrizio Romano, Mikel Arteta i dyrektor sportowy Edu planują sprowadzić no północnego Londynu Viktora Gyokeresa, który błyszczy na portugalskich boiskach. Gyokeres swoich pierwszych 50 występach dla Sportingu Lizbona zdobył 43 gole i zaliczył15 asyst. Teraz jest bliski do przeprowadzki do Premier League.

Sporting Lizbona jednak domaga się aktywowania klauzuli wykupu w wysokości 86 milionów funtów, co utrudnia negocjacje. Arsenal jest gotów zaoferować między 55 a 60 milionów funtów, co jest ponad dwukrotnie większą kwotą niż Sporting zapłacił Coventry City 12 miesięcy temu.

Arsenal nie zdołał podpisać kontraktu z Benjaminem Sesko z RB Leipzig, a Ivan Toney okazał się zbyt drogi, więc Gyokeres pozostaje jedynym zawodnikiem z listy trzech głównych celów Kanonierów. Szwedzki napastnik nigdy nie grał w Premier League.

