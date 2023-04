PressFocus Na zdjęciu: Raphinha

Raphinha trafił do Barcelony latem 2022 roku

Okazuje się, że zaledwie po jednym sezonie może opuścić Katalonię

Newcastle i Arsenal oferują za Brazylijczyka duże pieniądze

Newcastle i Arsenal chcą skrzydłowego Barcelony

Raphinha dołączył do Barcelony dopiero w ostatnim letnim okienku transferowym za kwotę 58 milionów euro z Leeds United. Po powolnym starcie w Katalonii, skrzydłowy zaczął rozkręcać się w drugiej połowie sezonu. Do tej pory 26-latek zdobył dziewięć bramek i dziesięć asyst we wszystkich rozgrywkach w swoim debiutanckim sezonie dla blaugrany. Sztab szkoleniowy ceni Brazylijczyka, ale istnieją obawy o jego nierówną formę.

To sprawia, że Duma Katalonii już po jednym sezonie może zdecydować się na sprzedaż Brazylijczyka. Zwłaszcza, gdy do klubu wpłynie kusząca oferta. Ta z kolei może nadejść z klubów Premier League, które pamiętają znakomitego Raphinhę z czasów gry w Leeds.

Mówi się, że Newcastle United oraz Arsenal są gotowi zaoferować za skrzydłowego nawet około 70 mln euro. Dla Dumy Katalonii, która szuka możliwości sprowadzenia z powrotem na Camp Nou Leo Messiego może to być oferta wręcz nie do odrzucenia.

