Rashford nie trafi do tego klubu. Gigant bez porozumienia z Man United

Milan i Manchester United nie dogadali się ws. Rashforda

Manchester United w ostatnim czasie otrzymał wiele zapytań dotyczących dostępności Marcusa Rashforda. Przygoda wychowanka Czerwonych Diabłów na Old Trafford powoli dobiega końca. Niewykluczone, że jeszcze w styczniu Anglik zmieni pracodawcę.

Do tej pory najpoważniejszym kandydatem do pozyskania piłkarza był AC Milan. Przedstawiciele klubu z Mediolanu spotkali się z otoczeniem Rashforda, aby omówić kwestię potencjalnego transferu. O ile sam zawodnik był chętny na przeprowadzkę do Włoch, tak zabrakło porozumienia pomiędzy klubami. Jak przekazał Matteo Moretto kością niezgody była zbyt duża rozbieżność finansowa.

Na chwilę obecną wiele wskazuje na to, że temat przenosin Rashforda do Milanu został zamknięty. Co ciekawe o pozyskanie reprezentanta Anglii stara się FC Barcelona. Duma Katalonii, zanim przejdzie do konkretnych działań, musi zwolnić miejsce w składzie. Kandydatem do odstrzału ma być Ansu Fati, który nie może liczyć na grę pod wodzą Hansiego Flicka lub Eric Garcia.

Barcelona i Milan to nie wszystkie opcje, które ma na stole Marcus Rashford. Skrzydłowym, który z powodzeniem może grać w roli dziewiątki, interesują się również kluby z Premier League. Ostatnio 27-latek łączony był z West Hamem United i Tottenhamem.

Rashford ma na swoim koncie 7 goli i 3 asysty w 24 meczach we wszystkich rozgrywkach w sezonie 2024/2025.