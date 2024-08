Arsenal chce gwiazdę La Liga. Postara się o cel Barcelony

Arsenal jeszcze nie zamknął kadry na sezon 2024/25. Kanonierzy sięgnęli po Mikela Merino, ale to nie koniec transferów z La Liga. Londyńczycy mierzą jeszcze wyżej, informuje Miguel Delaney.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arsenal

Arsenal marzy o hicie transferowym

Angielskie i hiszpańskie media są zgodne – Mikel Merino zamieni Real Sociedad na Arsenal. Transfer jest już na ostatniej prostej, a kwota transakcji najprawdopodobniej wyniesie około 30 milionów euro. Tym samym reprezentant Hiszpanii dołączy do Riccardo Calafioriego i zostanie drugim zawodnikiem, którego Kanonierzy sprowadzą w tym okienku.

Londyńczycy nie zamierzają zwalniać i planują kolejny duży ruch. Miguel Delaney twierdzi, że stołeczna ekipa chce sprowadzić kolejnego zawodnika z La Liga. I ma być to nazwisko jeszcze większe niż Merino. Arsenal planuje transfer Nico Williamsa. Chociaż ekipa z The Emirates jest świadoma tego, ile trwały i jak zakończyły się rozmowy napastnika z Barceloną, to jednak liczy na inne zakończenie negocjacji.

Dziennikarz The Independent uważa, że Arsenal jest przygotowany na odmowę ze strony Hiszpana, który chce zostać w Bilbao. W tym przypadku może ruszyć po Ademolę Lookmana z Atalanty. Dla reprezentanta Nigerii byłby to powrót do Anglii, w której się urodził. 26-latek w swoim CV ma występy w Charltonie, Evertonie, Fulham i Leicester.