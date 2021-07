Arsenal marzy o powrocie gracza Realu Madryt na Emirates

Po tym, jak Arsenal doszedł do porozumienia z Brighton w sprawie transferu Bena White’a, Kanonierzy zamierzają skupić się na kolejnych operacjach. Widząc niepewność Martina Odegaarda co do swojej przyszłości w Realu Madryt, londyńczycy chcą namówić go na przenosiny do Anglii na stałe. Jak donosi Fabrizio Romano, Norweg jest priorytetowym celem klubu na pozycję “dziesiątki”.

Arsenal kontynuuje ofensywę transferową. Po zapewnieniu sobie karty zawodniczej Bena White’a, londyńczycy chcą wzmocnić linię pomocy

Kanonierzy chcą wykorzystać niepewną sytuację Martina Odegaarda w Realu Madryt i przekonać go do przenosin do Londynu na stałe

Odegaard priorytetowym pomocnikiem dla Arsenalu

Przyszłość Martina Odegaarda w Realu Madryt jest niepewna. To niespodzianka. Norweg przez lata uznawany był za murowanego kandydata na gwiazdę Królewskich. Ponadto dobrze wypadł w trakcie ostatniego wypożyczenia do Arsenalu. Zinedine Zidane przestał na niego stawiać, przez co pomocnik wzmocnił Kanonierów i pokazał się z dobrej strony, a po sezonie Real Madryt zmienił trenera. Wydawałoby się, że to wymarzona sytuacja dla Odegaarda, by wywrzeć większy wpływ na zespół.

A jednak, choć Carlo Ancelotti chciałby zbudować Norwega, ten nie czuje się w Madrycie szczęśliwy. Nie do końca adaptuje się w szatni, a ponadto jego występy w trakcie presezonu są kwestionowane. Coraz głośniej mówi się o możliwości odejścia gracza z La Ligi, co wykorzystać chce Arsenal.

Arsenal always had clear position regarding Martin Ødegaard. He’s always been considered the main target as number 10 – also if ‘complicated’. ⚪️🔴 #AFC



…but if Real Madrid decide to let Ødegaard leave, Arsenal will be ready to make a proposal to sign Martin on permanent deal. https://t.co/YmC4xBtIhT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2021

Jak donosi Fabrizio Romano, stanowisko Kanonierów jest jasne. Odegaard to ich priorytet na liście kandydatów do wzmocnienia pozycji numer dziesięć. 22-latek świetnie sprawował się pod wodzą Mikela Artety i ten z przyjemnością ponownie wziąłby go pod swoje skrzydła. Tym razem, jednak, londyńczycy zamierzają przekonać gracza do transferu definitywnego, a nie tylko wypożyczenia. Choć do niedawna byłoby to wysoce nieprawdopodobne, Real Madryt może być otwarty na taką propozycję. Królewscy wciąż znajdują się w nieciekawej sytuacji finansowej i zbierają pieniądze na ogromny transfer Kyliana Mbappe. Tymczasem na Odegaardzie mogliby zarobić co najmniej 40 milionów euro. W Madrycie uważa się to za sporą kwotę za gracza, który w obliczu przedłużenia umowy z Luką Modriciem oraz deklaracją Toniego Kroosa o chęci gry dla Los Blancos przez następne dwa lata, byłby głównie rezerwowym.

Odegaard w barwach Arsenalu rozegrał 20 spotkań. Zanotował w nich dwa gole i tyle samo asyst.

