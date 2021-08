Arsenal i Tottenham Hotspur chcą wzmocnić defensywy swoich zespołów przed nowym sezonem. Na celowniku obu londyńskich klubów znalazł się ten sam zawodnik. Jest nim występujący na włoskich boiskach reprezentant Japonii Takehiro Tomiyasu.

Arsenal chce dokonać kolejnego wzmocnienia swojej defensywy. Na celowniku Kanonierów znalazł się Takehiro Tomiyasu

Sprowadzeniem reprezentanta Japonii do swojego zespołu zainteresowany był także Tottenham Hotspur

Arsenal jest gotowy wyłożyć za Tomiyasu 20 milionów euro plus bonusy

Tomiyasu kolejnym wzmocnieniem Arsenalu?

22-letni zawodnik już wcześniej był łączony z Tottenhamem, który wydawał się faworytem do jego sprowadzenia. Do gry wkroczyli jednak przedstawiciele Arsenalu, którzy mogą przebić ofertę swojego rywala z północnego Londynu.

Jak informuje Tuttosport Kanonierzy są gotowi zaoferować włoskiej Bolonii za jej piłkarza 20 milionów euro plus bonusy. Wiele wskazuje na to, że taka oferta zostałaby zaakceptowana. Konkretnych rozmów w tej sprawie można spodziewać się w najbliższych dniach.

Tomiyasu na włoskich boiskach spędził ostatnie dwa lata. Bologna sprowadziła go do siebie latem 2019 roku za siedem milionów euro z belgijskiego VV St. Truiden. Od tamtej pory rozegrał w Serie A 60 spotkań, zdobywając trzy gole i dokładając do tego trzy asysty.

Arsenal już wcześniej sfinalizował transfery dwóch obrońców. Lewą stronę defensywy Kanonierów ma wzmocnić sprowadzony z Benfiki Lizbona utalentowany Portugalczyk Nuno Tavares, natomiast o spokój na środku obrony ma zadbać Ben White, za którego Arsenal zapłacił prawie 60 milinów euro Brightonowi.

Zobacz także: Arsenal pracuje nad transferem Odegaarda