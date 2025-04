Arsenal namawia napastnika na transfer. W grze 70 mln euro

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Benjamin Sesko na radarze Arsenalu

Arsenal FC od dłuższego czasu ma problemy ze skutecznością. Ani Gabriel Jesus, ani też Kai Havertz nie spełniają oczekiwań, jeśli chodzi o regularne zdobywanie bramek. Nic więc dziwnego, że klub z północnego Londynu intensywnie rozgląda się za nowym napastnikiem. W brytyjskich mediach nie brakuje spekulacji, a na radarze Arsenalu znajdują się zawodnicy z najwyższej półki.

Na celowniku Kanonierów od wielu miesięcy znajduje się Benjamin Sesko, który błyszczy w barwach RB Lipsk. Według doniesień “TEAMtalk”, klub rozpoczął już działania i nawiązał już bezpośredni kontakt z otoczeniem 21-letniego napastnika w sprawie potencjalnego transferu na Emirates Stadium.

Jednym z kluczowych czynników mogących przyspieszyć transfer Sesko do Premier League jest przystępna klauzula odstępnego wpisana w kontrakt napastnika, a więc 70 milionów euro. Warto zaznaczyć, że 41-krotny reprezentant Słowenii jest także monitorowany przez AC Milan i Liverpool.

Benjamin Sesko dołączył do Lipska z Salzburga w 2023 roku i niemal od razu imponował skutecznością w Bundeslidze. W trwającym sezonie rozegrał 40 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 19 bramek i notując sześć asyst. Jego umowa w niemieckim zespole obowiązuje do połowy 2029 roku.