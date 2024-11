Arnau Tenas nie ma szans w rywalizacji z Gianluigim Donnarummą o pierwszy skład PSG. Portal TodoFichajes.com wróży młodemu bramkarzowi powrót do La Ligi.

Arnau Tenas może wrócić do ojczyzny

Przed sezonem 2023/2024 Arnau Tenas zamienił Barcelonę na Paris Saint-Germain. Wówczas wygasała umowa bramkarza z Dumą Katalonii i ten nie zdecydował się na podpisanie nowego kontraktu. Dlatego mógł dołączyć do PSG na zasadzie wolnego transferu. Po półtora roku spędzonym w Paryżu mierzący 185 cm golkiper rozegrał… 6 meczów między słupkami francuskiego giganta, wpuszczając 7 goli i notując 1 czyste konto.

Dlatego w mediach podnoszona jest kwestia przyszłości 23-letniego Hiszpana. Jak poinformował serwis “TodoFichajes.com”, Arnau Tenas nie jest zadowolony z roli zmiennika Gianluigiego Donnarummy, a związku z tym może poprosić o zgodę na odejście. Najprawdopodobniej w grę wchodzi zarówno wypożyczenie, jak i transfer definitywny. Chrapkę na pozyskanie młodego bramkarza podobno mają Sevilla oraz RB Lipsk.

Były młodzieżowy reprezentant Hiszpanii może więc wrócić do ojczyzny lub obrać kierunek na niemiecką Bundesligę. Kontrakt Arnau Tenasa z Paris Saint-Germain obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia wciąż perspektywicznego zawodnika na około 5 milionów euro. Mimo małego doświadczenia w piłce seniorskiej, wychowanek Barcelony wstawił już do gabloty mistrzowo Hiszpanii oraz Francji.