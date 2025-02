Arka Gdynia się zbroi. Prezes potwierdza transferowe zamiary

Prezes Arki Gdynia, Wojciech Pertkiewicz potwierdził na naszym kanale informacje Goal.pl, że do klubu dołączy Jordan Majchrzak z Legii Warszawa. Poza tym dodał, że klub szuka jeszcze obrońcy i zdementował plotki na temat zainteresowania Hide Vitaluccim.

Arka Gdynia pozyska napastnika Legii Warszawa

Arka Gdynia w tym sezonie chce walczyć nie tylko o grę w barażach, ale i bezpośredni awans do PKO Ekstraklasy. Wszystko po to, aby uniknąć sytuacji podobnej do tej, z poprzedniego sezonu, gdy w finale baraży zespół z Trójmiasta odpadał w walce z Motorem Lublin.

Dlatego też w ostatnim czasie właściciel klubu postawił na dwa bardzo mocne nazwiska. Nowy trenerem Arki został Dawid Szwarga, a na funkcję prezesa po kilku latach przerwy wrócił Wojciech Pertkiewicz. Nowy sternik ma ważne zadanie, aby poukładać wszystko w krótkim czasie i nawiązać do sukcesów z pracy w Jagiellonii Białystok.

Były szef Dumy Podlasia był gościem programu “Nasz News” na kanale Goal.pl i powiedział kilka słów o spodziewanych transferach do klubu oraz zdementował plotki na temat zainteresowania Hide Vitaluccim. Potwierdził także informacje Piotra Koźmińskiego, który na naszych łamach pisał o chęci pozyskania Jordana Majchrzaka z Legii Warszawa.

– Jordan Majchrzak przylatuje jutro do Turcji. Myślę, że będzie przegląd, w środę trening i prawdopodobnie udział w sparingu w czwartek – powiedział nowy prezes Arki na naszym kanale.

– Trwają też poszukiwania obrońcy, na ten moment jest to priorytet. Z kolei jeśli chodzi o zainteresowanie Vitaluccim, to niech Ryga najpierw pojawi się z pierwszą ofertą, a potem przyjdzie z następną. Do mnie taka nie dotarła, wiec nawet nie miałem czego odrzucać – dodał Wojciech Pertkiewicz.