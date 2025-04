Argentyński talent na celowniku gigantów! Cena: 35 mln euro

Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Facundo Medina

Medina na celowniku Bayeru, Romy i klubów z Premier League

RC Lens planuje sprzedać Facundo Medinę latem za kwotę 30-35 milionów euro. Pomimo przedłużenia kontraktu zawodnika do 2028 roku, trudna sytuacja finansowa klubu zmusza go do sprzedaży kluczowych graczy. Medina wzbudza zainteresowanie wielu czołowych europejskich drużyn, dlatego francuski klub nie będzie miał dużych problemów, by zarobić sporą kwotę pozbywając się akurat tego zawodnika.

Według informacji portalu “CaughtOffside”, Bayer Leverkusen, Crystal Palace i AS Roma otwarcie wyraziły chęć pozyskania argentyńskiego defensora. Ponadto, Everton, Aston Villa i Newcastle United z angielskiej Premier League również uważnie monitorują sytuację Mediny. Sroki, dzięki udziałowi w europejskich pucharach w przyszłym sezonie, mogą być dla Argentyńczyka szczególnie atrakcyjną opcją. Aston Villa śledzi zawodnika już od ponad roku, a wcześniej łączony był także z West Ham United.

Facundo Medina miał już szansę opuścić Lens zimą, kiedy to wpłynęły oferty z Anglii oraz pojawiło się zainteresowanie ze strony Olympique Marsylia. Jednak z lojalności wobec nowego zarządu klubu postanowił zostać do końca sezonu. Teraz jednak jego transfer do większego klubu wydaje się bardzo prawdopodobny. Kwota uzyskana ze sprzedaży Mediny znacząco poprawiłaby finanse Lens i pozwoliłaby sfinansować przebudowę zespołu przed kolejnym sezonem.