Fabrizio Romano przekazał, że Mauricio Pochettino jest pewniakiem do roli trenera Chelsea, a klub wkrótce powinien ogłosić zatrudnienie go. Redakcja Fichajes dodaje, że Argentyńczyk koniecznie chce współpracować ze swoim rodakiem i aktualnym mistrzem świata – Paulo Dybalą.

Pressfocus Na zdjęciu: Paulo Dybala

Mauricio Pochettino wkrótce powinien podpisać umowę z Chelsea i objąć stery klubu

Argentyńczyk ma już sprecyzowaną listę celów transferowych

Szkoleniowcowi zależy bardzo na zakontraktowaniu Paulo Dybali

Chelsea ma chrapkę na Paulo Dybalę

Kwestią czasu jedynie pozostaje, kiedy Chelsea ogłosi zatrudnienie Mauricio Pochettino. Argentyńczyk jest murowanym faworytem do przejęcia sterów drużyny od Franka Lamparda. Media donoszą już o pierwszych ustaleniach i życzeniach Argentyńczyka.

Redakcja Fiachajes przekazała, że Pochettino bardzo zależy na sprowadzeniu do ekipy The Blues Paulo Dybali. Aktualny mistrz świata rozgrywa świetny sezon w barwach AS Romy, a latem będzie do wyciągnięcia z Włoch w promocyjnym cenie. Klauzula odstępnego 29-latka to dla zagranicznych klubów zaledwie 12 milionów euro.

Roma nie chce sprzedawać Argentyńczyka, jednak wobec tak skonstruowanej umowy może być bezsilna. Kluczowe będzie jednak zdanie zawodnika. Chelsea obecnie nie jest najatrakcyjniejszym kierunkiem dla piłkarzy. The Blues w przyszłym sezonie nie będą grali w Lidze Mistrzów, a dopiero niedawno zapewnili sobie utrzymanie w Premier League.

Czytaj też: The Athletic: bramkarz Chelsea latem poszuka nowego klubu