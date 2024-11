PA Images / Alamy Na zdjęciu: Archie Brown

Archie Brown na celowniku Chelsea. Może trafić do Premier League

Archie Brown jest przykładem niecodziennej kariery, jeśli chodzi o angielskich zawodników. Piłkarze z Wysp Brytyjskich zazwyczaj starają się rozwijać swoje umiejętności w ojczyźnie, a lewy obrońca w 2021 roku zdecydował się na wyjazd do Szwajcarii. Boczny defensor imponował w barwach FC Lausanne-Sport, co dwa lata później zaowocowało przenosinami do Belgii, a dokładniej do Gentu. Wychowanek Derby County kosztował 4 miliony euro.

Wszystko wskazuje na to, że zainwestowanie takiej kwoty w wahadłowego opłaci się włodarzom Bawołów. Archie Brown już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym i bardzo prawdopodobny jest powrót lewego obrońcy do ligi angielskiej. Sytuację młodzieżowego reprezentanta Synów Albionu bacznie monitorują bowiem takie drużyny jak Chelsea, Tottenham Hotspur oraz West Ham United – ujawniła gazeta “London Evening Standard”.

Archie Brown na belgijskich boiskach rozegrał łącznie 64 spotkania, zdobył 2 bramki i zaliczył 8 asyst. Urodzony w Birmingham zawodnik powinien być do wzięcia w promocyjnej cenie, nieprzekraczającej 20 milionów euro. Wyłożenie na stół takich pieniędzy nie stanowi żadnego problemu dla jednego z wymienionych wyżej londyńskich klubów. KAA Gent ma dobrze zabezpieczoną przyszłość 22-latka, którego aktualny kontrakt obowiązuje do końca kampanii 2026/2027.