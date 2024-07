Spekulacje wokół przyszłości Araujo w Barcelonie. Gwiazdor unika odpowiedzi

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Ronald Araujo

Niepewna przyszłość Araujo. Barca liczy na gigantyczne oferty

Ronald Araujo jest uważany za nietykalnego w FC Barcelonie, jednak kilka klubów wykazuje zainteresowanie nim, mając świadomość, że jego kontrakt wygasa za dwa lata. Urugwajczyk, mimo propozycji przedłużenia umowy, wciąż nie zdecydował się na jej podpisanie, co wywołuje spekulacje na temat jego przyszłości.

Podczas Copa America, gdy dziennikarz “Mundo Deportivo” zapytał Araujo o jego przyszłość w Barcelonie, zawodnik odpowiedział chłodno, koncentrując się na turnieju, co nie rozwiało wątpliwości części kibiców Blaugrany.

W reakcji na spekulacje, Barcelona stanowczo podkreśla, że Urugwajczyk jest kluczowym zawodnikiem, który ma ważny kontrakt do 2026 roku. Klub nie zamierza go sprzedawać i liczy na jego dalszy wkład w drużynę pod wodzą Flicka, zwłaszcza że Araujo jest jednym z kapitanów zespołu.

Jeśli jednak Araujo zdecyduje się na odejście, Barcelona zaakceptuje ofertę tylko na bardzo wysokim poziomie. Klub wycenia go na co najmniej 100 milionów euro, co jest porównywalne do kwot, które na przykład Chelsea zapłaciła za zawodników takich jak Caicedo czy Enzo Fernendez. Dla przypomnienia, klauzula wykupu Araujo wynosi aż miliard euro. O defensora najbardziej zabiega Chelsea, Bayern Monachium i Manchester United.

