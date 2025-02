Antony wrócił do formy. Zostanie bohaterem wielkiego transferu?

Antony tej zimy został wypożyczony z Manchesteru United do Realu Betis. Brazylijczyk imponuje formą na hiszpańskich boiskach, a to nie uchodzi uwadze Bayernu Monachium, który latem może złożyć za niego ofertę - podaje serwis Fichajes.net.

ANP / Alamy Na zdjęciu: Antony

Bayern Monachium obserwuje sytuację Antony’ego

Podczas minionego zimowego okienka transferowego Antony został wypożyczony z Manchesteru United do Realu Betis. 24-letni skrzydłowy wyraźnie odżył na hiszpańskich boiskach – dotychczas rozegrał 3 spotkania, w których 2 razy wpisał się na listę strzelców. Dobra forma brazylijskiego atakującego nie przechodzi bez echa. Jak podaje w sobotę portal “Fichajes.net”, Antony wzbudził zainteresowanie Bayernu Monachium w kontekście najbliższego lata.

Włodarze bawarskiego giganta podobno poczynili już pierwsze kroki w kierunku pozyskania 16-krotnego reprezentanta Brazylii i są gotowi zapłacić za niego około 50 milionów euro. Taka kwota najprawdopodobniej przekonałaby Manchester United. Co prawda Real Betis ma nadzieję na zatrzymanie prawego napastnika na dłużej, aczkolwiek Andaluzyjczykom będzie bardzo trudno spełnić oczekiwania Anglików co do warunków wykupu piłkarza, chyba że w grę wchodziłoby następne wypożyczenie.

Przypomnijmy, że Antony przeprowadził się na Old Trafford w 2022 roku za 95 milionów euro z Ajaksu Amsterdam. Mierzący 172 centymetry skrzydłowy kompletnie zawodził w czerwonej części Manchesteru, a zaczął błyszczeć dopiero w trakcie czasowego pobytu w Realu Betis. Kto wie, czy wychowanek Sao Paulo nie otrzyma kolejnej szansy od Rubena Amorima po zakończeniu aktualnego sezonu, kiedy to wygaśnie jego wypożyczenie do drużyny z La Ligi.

