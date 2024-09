Anthony Martial nie przejdzie do Flamengo. Brazylijski klub nie ma zamiaru spełniać żądań finansowych francuskiego napastnika - donosi Jornal Meia Hora.

ANP / Alamy Na zdjęciu: Anthony Martial

Anthony Martial nie trafi do Flamengo

Anthony Martial wraz z początkiem lipca rozstał się z Manchesterem United. Wówczas wygasł kontrakt między stronami i włodarze Czerwonych Diabłów nie przedstawili napastnikowi oferty nowej umowy. Dlatego 28-latek musi szukać sobie nowej drużyny, a w ostatnim czasie był poważnie łączony z przeprowadzką do brazylijskiego Flamengo.

30-krotny reprezentant Trójkolorowych prowadził zaawansowane rozmowy z przedstawicielami klubu z kraju kawy, które ostatecznie zakończyły się fiaskiem. Jak podaje “Jornal Meia Hora”, Flamengo odrzuciło możliwość sprowadzenia Anthony’ego Martiala z powodu wygórowanych żądań zawodnika co do wysokości pensji i długości umowy.

Napastnik został więc na lodzie, choć media przymierzają francuskiego snajpera również do takich ekip jak AEK Ateny oraz Lille. Zatem niewykluczone, że mierzący 181 centymetrów atakujący będzie kontynuował swoją karierę w lidze greckiej lub wróci do Ligue 1, skąd w przeszłości wypłynął na szerokie piłkarskie wody.

Anthony Martial występował w Manchesteru United od września 2015 roku, gdy przeniósł się na Old Trafford za 60 milionów euro z AS Monaco. Angielski gigant pokładał większe nadzieje w wychowanku Olympique’u Lyon. Bilans atakującego w zespole Czerwonych Diabłów to 317 meczów, 90 bramek oraz 47 asyst.