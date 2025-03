Lech Poznań chciał kupić Rodado! Prowadzono rozmowy z Wisłą

Angel Rodado to najlepszy piłkarz pierwszej ligi. Gwiazdą Wisły Kraków był zainteresowany Lech Poznań, który próbował go sprowadzić. Potwierdził to dyrektor Tomasz Rząsa w wywiadzie dla TVP Sport.

Rodado był celem transferowym Lecha

Angel Rodado w poprzednim sezonie zdobył koronę króla strzelców pierwszej ligi i przyczynił się do wygrania przez Wisłę Kraków rozgrywek Pucharu Polski. Drużynie nie udało się jednak zrealizować podstawowego celu, jakim był awans do Ekstraklasy. Wydawało się, że krakowski klub nie zdoła zatrzymać hiszpańskiego snajpera u siebie, gdyż ten cieszył się potężnym zainteresowaniem. Media łączyły go zarówno z zagranicznymi ekipami, jak i przedstawicielami Ekstraklasy.

Ostatecznie Wisła osiągnęła spory sukces, podpisując z Rodado nową umowę do 2027 roku. Nie oznacza to na pewno, że 28-latek nie zostanie wkrótce wytransferowany, a wiele będzie zależało od wyników sportowych pierwszoligowego zespołu.

Trwająca kampania także układa się dla Rodado znakomicie, jeśli chodzi o indywidualne osiągnięcia. We wszystkich rozgrywkach uzbierał już 24 bramki i 10 asyst. Imponuje nie tylko na pierwszoligowych boiskach, gdyż świetnie poradził sobie także w eliminacjach do europejskich pucharów.

O Rodado zabiegają czołowe polskie kluby. Potwierdziło się, że swego czasu nad hitowym transferem gwiazdy pierwszej ligi pracował Lech Poznań. Prowadzono oficjalne rozmowy z Wisłą Kraków, lecz nie udało się ich sfinalizować.

– Nie ukrywaliśmy, że rozmawialiśmy na temat Angela Rodado. Próbowaliśmy podejść również do tego tematu. To zawodnik bardzo doświadczony, który na dzisiaj mógłby podjąć rywalizację. Kwestie negocjacji i zawiłości transferowych są niezmierzone. Z różnych przyczyn to nie wyszło – ujawnił Tomasz Rząsa w rozmowie z TVP Sport.