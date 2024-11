ANP / Alamy Na zdjęciu: Andy Diouf

Andy Diouf przykuł uwagę Tottenhamu Hotspur

Tottenham Hotspur nie prezentuje się najlepiej na początku aktualnego sezonu, czego efektem jest odległe 10. miejsce w tabeli Premier League. Koguty zainkasowały dotychczas tylko 16 punktów, a ich gra pozostawia wiele do życzenia. Wszystko wskazuje na to, że londyńczycy ruszą na rynek już w styczniowym okienku transferowym, żeby ratować obecną kampanię. Włodarze angielskiego giganta mogą wybrać się na zakupy do Francji.

Według najnowszych informacji przekazanych przez brytyjski serwis “GiveMeSport” Tottenham Hotspur bacznie monitoruje bowiem sytuację pomocnika RC Lens, Andy’ego Dioufa. Koguty muszą jednak liczyć się ze sporą konkurencją, ponieważ 21-latka mają na oku również inne zespoły z Wysp Brytyjskich, a mianowicie Crystal Palace oraz West Ham United. Wartość rynkowa młodzieżowego reprezentanta Francji jest szacowana na ponad 20 milionów euro.

Andy Diouf z powodzeniem występuje w barwach drużyny Les Artesiens od lipca 2023 roku, kiedy przeprowadził się na Stade Felix-Bollaert za 14 milionów euro z FC Basel. Środkowy pomocnik, mimo młodego wieku, ma bardzo bogate CV. Wcześniej grał w Stade Rennes, a pierwsze piłkarskie kroki stawiał w akademii Paris Saint-Germain. Wychowanek PSG na boiskach Ligue 1 rozegrał łącznie 42 spotkania, w których zdobył 2 bramki i zanotował 1 asystę.