Amorim dał zgodę. Man Utd rozpoczął rozmowy ws. dużego transferu

Ruben Amorim wyraził zgodę na transfer Patricka Dorgu

Ruben Amorim miał odmienić grę Czerwonych Diabłów, zastępując Erika ten Haga na stanowisku trenera, ale na ten moment drużyna pozostaje w budowie. Wydaje się, że bez poważnych wzmocnień składu Manchester United nie będzie w stanie stawić czoła najlepszym drużynom w Premier League.

Według najnowszych doniesień klub z Old Trafford obrał główny cel transferowy na zimowe okno. Mianowicie jest nim Patrick Dorgu z włoskiego Lecce. Reprezentant Danii w tym sezonie występuje na wielu pozycjach, ale głównie na prawym skrzydle oraz lewej stronie defensywy. Jego wszechstronność z pewnością przydałaby się Manchesterowi United, który posiada braki zarówno w obronie, jak i w ataku.

Fabrizio Romano przekonuje, że Ruben Amorim wyraził zgodę na transfer zawodnika. Już niedługo ma dojść do spotkania przedstawicieli Manchesteru United z władzami Lecce w tej sprawie. Ponoć włoska strona życzy sobie za Duńczyka co najmniej 20 mln euro, ale niewykluczone, że kwota poszybuje nawet do 30 mln.

Man Utd postrzega Patricka Dorgu głównie jako lewego obrońcę, co naturlanie wynika to z obecnych problemów drużyny. Luke Shaw znów pauzuje z powodu kontuzji, a Tyrell Malacia szykuje się do odejścia. To zmusiło sztab to awaryjnego przesunięcia Diogo Dalota z prawej na lewą stronę.