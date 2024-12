Amorim go nie uratuje. Piłkarz Manchesteru United na wylocie

fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Antony jednak opuści Manchester United?

Ruben Amorim przejął niedawno schedę po Eriku ten Hagu i rozpoczął swoją przygodę na Old Trafford. Niezwłocznie zmienił formację i styl gry Manchesteru United. Oczywiście wymaga to czasu i ciężkiej pracy, więc na ten moment osiągane przez Portugalczyka rezultaty są do bólu przeciętne. Szkoleniowiec ma świadomość, że kadra Czerwonych Diabłów nie jest przystosowana do gry z trójką środkowych obrońców i wahadłowymi. W najbliższych miesiącach z pewnością dojdzie w zespole do wielu zmian. Rozstania zimą są bardzo prawdopodobne – trwa typowanie kandydatów do opuszczenia Old Trafford.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Wiele wskazuje na to, że swoją przygodę z Manchesterem United zakończy Antony, uważany za największy niewypał transferowy w klubowej historii. W 2022 roku wydano na niego olbrzymie pieniądze z inicjatywy ten Haga, który współpracował z nim w Ajaksie Amsterdam. Brazylijczyk nigdy nie wskoczył na oczekiwany poziom, a w obecnym sezonie jest tylko rezerwowym.

Po przybyciu Amorima wszyscy piłkarze Manchesteru United mają czystą kartę. Antony zagrał w dwóch meczach, a pion sportowy dostrzega jego lepszą dyspozycję. Nie wystarczy to jednak do pozostania w klubie – jeśli zimą pojawi się atrakcyjna oferta, ten zostanie sprzedany. Nieoficjalnie mówi się o oczekiwanej kwocie w wysokości 40 milionów funtów.

Antony nie generuje na rynku zbyt dużego zainteresowania. Być może ostatecznie zmieni otoczenie w ramach wypożyczenia.