Alphonso Davies podobno jest bliski transferu do Realu Madryt. Jeśli Kanadyjczyk trafi na Santiago Bernabeu, to ekipę ze stolicy Hiszpanii opuści jeden z wahadłowych - Fran Garcia lub Ferland Mendy - donosi Jose Felix Diaz na łamach gazety MARCA.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Alphonso Davies

Fran Garcia i Ferland Mendy niepewni przyszłości w Realu Madryt

Alphonso Davies jest jednym z głównych celów Realu Madryt, jeśli chodzi o najbliższe letnie okienko transferowe. Wówczas wygasa bowiem kontrakt wahadłowego z Bayernem Monachium, co pragnie wykorzystać klub ze stolicy Hiszpanii. Wszystko wskazuje na to, że 24-letni Kanadyjczyk ostatecznie przeniesie się na zasadzie wolnego transferu do zespołu Królewskich. Przyjście Alphonso Daviesa do mistrza La Ligi może wiązać się z pewnymi roszadami w składzie Los Galacticos.

W szeregach Realu Madryt są już dwaj lewi obrońcy, a mianowicie Fran Garcia oraz Ferland Mendy. Według najnowszych informacji przekazanych przez Jose Felixa Diaza na łamach hiszpańskiego dziennika “MARCA” jeden z tych bocznych defensorów najprawdopodobniej rozstanie się ze stołeczną drużyną, gdy przeprowadzi się do niej etatowy reprezentant Kanady. W tym momencie nie wiadomo, który piłkarz ma większe szanse na pozostanie, choć można mieć swojego faworyta.

Wielu na pewno wskazałoby Francuza, który niedawno przedłużył umowę z Realem Madryt, co ujawnił… Carlo Ancelotti. Włoski szkoleniowiec na jednej z konferencji prasowej oznajmił, że kontrakt Ferlanda Mendy’ego został odświeżony i aktualnie obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Forma 29-letniego wahadłowego w obecnym sezonie pozostawia jednak wiele do życzenia, stąd ostatnio młodszy Hiszpan wygryzł go ze składu. Fran Garcia wcale nie jest więc na straconej pozycji.