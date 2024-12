dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Alphonso Davies

Bayern coraz bliżej zawarcia porozumienia z Daviesem

Alphonso Davies jest jednym z głównych celów transferowych Realu Madryt na najbliższe letnie okienko transferowe. Kontrakt 24-letniego wahadłowego z Bayernem Monachium obowiązuje tylko do końca czerwca 2025 roku, dlatego Królewscy mają nadzieję, że sprowadzą lewego obrońcę na zasadzie wolnego transferu. Tymczasem klub ze stolicy Bawarii się nie poddaje i wciąż liczy, iż ostatecznie zatrzyma swoją gwiazdę na dłużej.

Według najnowszych informacji przekazanych przez niemiecką stację telewizyjną “SPORT1” Alphonso Davies jest coraz bliżej przedłużenia umowy z Bayernem Monachium. Boczny defensor miał obniżyć swoje żądania płacowe, co może doprowadzić do kontynuowania współpracy między stronami. Warto dodać, że 56-krotny reprezentant Kanady imponuje formą pod wodzą Vincenta Kompany’ego, który traktuje go jako kluczowego zawodnika.

To zła wiadomość dla Realu Madryt, który planował przyszły sezon z Alphonso Daviesem w składzie. Najprawdopodobniej nic nie jest jeszcze przesądzone, aczkolwiek scenariusz zakładający pozostanie 24-latka na Allianz Arenie był dotychczas niemal wykluczony, a teraz pojawia się coraz więcej doniesień sugerujących taką opcję. Wahadłowy, którego chcą również giganci Premier League, w tej kampanii rozegrał 18 meczów i zaliczył 3 asysty.