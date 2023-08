Alisson Becker znalazł się na celowniku Al-Nassr. Sebastian Denis z "Foot Mercato" donosi, że Brazylijczyk jest zainteresowany przeprowadzką do Arabii Saudyjskiej. Jeśli transfer stałby się faktem, to bramkarz dołączyłby do Cristiano Ronaldo oraz Marcelo Brozovicia.

IMAGO / Pro Sports Images Na zdjęciu: Alisson Becker

Alisson Becker jest obecnie głównym celem transferowym Al-Nassr. Brazylijski golkiper dał nawet zielone światło na przeprowadzkę do Arabii Saudyjskiej – informuje francuski dziennikarz Sebastian Denis z portalu “Foot Mercato”.

W tym momencie nie ma żadnych doniesień związanych ze szczegółami potencjalnych przenosin zawodnika Liverpoolu do Al-Nassr. Jeśli ostatecznie transfer doszedłby do skutku, to były piłkarz Romy dzieliłby szatnie z Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozoviciem oraz Alexem Tellesa. Ta ostatnia dwójka w tym okienku transferowym zdecydowała się na przenosi do ligi saudyjskiej.

Alisson Becker broni barw Liverpoolu od lata 2018 roku. Wówczas zapłacono Romie za jego transfer aż 62 miliony euro. Reprezentant Brazylii do tej pory rozegrał 232 spotkania między słupkami “The Reds”. W tym czasie udało mu się zanotować aż 103 mecze bez straconego gola.

