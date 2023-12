Alexader Nubel jest wypożyczony z Bayernu Monachium do VFB Stuttgart. Niemiec prezentuje się na tyle dobrze, że klub chce sprowadzić bramkarza na stałe.

Imago / Sportfoto Rudel Na zdjęciu: Alexander Nubel

VfB Stuttgart chce zatrzymać na stałe Alexandra Nubela

27-letni bramkarz jest wypożyczony do Stuttgartu z Bayernu Monachium

Kwota transferu może wynieść 12 milionów euro

Stuttgart chce wykupić Nubela z Monachium

VfB Stuttgart po sezonie, w którym musieli grać w barażach o utrzymanie, zanotował duży progres. Aktualnie podopieczni Sebastiana Hoenessa zajmują 3. miejsce w Bundeslidze i walczą o grę w europejskich pucharach w przyszłym roku. “Die Roten” przede wszystkim przed sezonem postawili na zabezpieczenie bramki klasowym bramkarzem. Wybór padł na Alexandra Nubela, który został wypożyczony z Bayernu Monachium. Niemiec nigdy nie przebił się do pierwszego zespołu Bawarczyków. Głównie był wypożyczany do AS Monaco.

W tym sezonie 27-latek radzi sobie bardzo dobrze. Jak dotąd zagrał we wszystkich możliwych meczach. W 13 spotkaniach w lidze przepuścił 15 bramek, a 5 razy zachowywał czyste konto. Dobra forma Nubela sprawiła, że władze klubu ze Stuttgartu są poważnie zainteresowane sprowadzeniem golkipera na stałe. Według niemieckiego “Sky” w umowie wypożyczenia nie została zawarta klauzula wykupu. Jednak Bayern może być skłonny do negocjacji w sprawie kwoty transferu. Tamtejsze media sugerują, że transakcja może wynieść około 10-12 milionów euro.