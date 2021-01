Alejandro Gomez został we wtorek nowym zawodnikiem Sevilli. Argentyńczyk przeniósł się do hiszpańskiego klubu na zasadzie definitywnego transferu z Atalanty Bergamo, w której nie mógł w ostatnim czasie występować ze względu na konflikt z trenerem Gian Piero Gasperinim.

Gomez jeszcze niedawno był jednym z liderów włoskiego zespołu, ale grudniowa kłótnia z trenerem sprawiła, że został odsunięty od drużyny. W ostatnich tygodniach jego przyszłość była tematem intensywnych spekulacji. Ofensywny zawodnik nie mógł narzekać na brak zainteresowania, ale ostatecznie zdecydował się na dołączenie do Sevilli.

Według nieoficjalnych informacji Atalanta otrzyma za swojego zawodnika 5,5 miliona euro. Kwota ta może jeszcze wzrosnąć o dodatkowe 2,5 miliona euro w różnego rodzaju bonusach. Sam piłkarz po pomyślnym przejściu badań medycznych podpisał z Sevillą umowę do 30 czerwca 2024 roku.

32-letni Alejandro Gomez piłkarską karierę rozpoczynał w zespole Arsenalu Sarandi, z którego na początku 2009 roku trafił do San Lorenzo. Do Europy przeniósł się latem 2010 roku zasilając szeregi włoskiej Catanii. To właśnie na Półwyspie Apenińskim spędził większą część swojej dotychczasowej kariery, choć zaliczył również roczny epizod w Metaliście Charków.

Do Atalanty trafił we wrześniu 2013 roku właśnie z ukraińskiego zespołu. W zespole z Bergamo rozegrał we wszystkich rozgrywkach 252 spotkania, zdobywając 59 bramek. Na boiskach Serie A, biorąc również pod uwagę występy w Catanii, zaliczył 315 występów, strzelając 66 goli.