Al-Ahli wykłada 60 mln euro! Gwiazda La Liga musi podjąć decyzję

Villarreal może stracić jednego ze swoich kluczowych piłkarzy. Według informacji Nil Sola z Cadena Ser, Al-Ahli zdecydowało się zapłacić klauzulę wykupu Alexa Baeny wynoszącą 60 milionów euro. Jeśli pomocnik zaakceptuje ofertę, stanie się kolejnym europejskim talentem, który przenosi się do Arabii Saudyjskiej.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Alex Baena

Al-Ahli po raz kolejny sięga po talent z La Ligi

Al-Ahli już wcześniej sprowadził Gabri Veigę, a teraz kieruje swoją uwagę na Alexa Baenę. Villarreal w tej sytuacji nie ma wiele do powiedzenia, bowiem ma związane ręce z uwagi na klauzulę wykupu, ale niespodziewany zastrzyk gotówki w środku sezonu może pomóc w dalszym rozwoju zespołu.

Decyzja leży teraz po stronie zawodnika. Al-Ahli oferuje mu znacznie wyższe zarobki niż obecnie otrzymuje w Hiszpanii. Jeśli Baena zgodzi się na transfer, jego przeprowadzka do Arabii Saudyjskiej stanie się faktem niemal natychmiastowo.

Zobacz wideo: Boniek: Pena za to zostałby w Polsce spalony na stosie

Saudyjski klub z każdym kolejnym oknem transferowym wzmacnia swoją kadrę graczami z Europy. W barwach Al-Ahli grają już m.in. Edouard Mendy, Roberto Firmino, Mehri Demiral czy Riyad Mahrez. W sierpniu 2023 roku do zespołu dołączył także Franck Kessie, który odszedł z Barcelony za ponad 12 milionów euro.

Alex Baena może być kolejną wielką gwiazdą, która dołączy do drużyny prowadzonej przez Matthiasa Jaissle. Jeśli transfer dojdzie do skutku, będzie to jeden z największych ruchów tego zimowego okna transferowego, które jak dotąd nie przyniosło wielkich transakcji w La Liga.