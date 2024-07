fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ederson

Al-Nassr pozyska Bento a nie Edersona

Ederson po tym, jak finalnie upadł temat transferu Wojciecha Szczęsnego do Al-Nassr, wygląda na to, że też nie wzmocni ekipy z Arabii Saudyjskiej. 30-letni bramkarz był według różnych medialnych doniesień blisko przeprowadzi na Bliski Wschód. Finalnie jednak kluby nie potrafiły się porozumieć i Al-Nassr postawiło na inne rozwiązanie.

Dziennikarz Fabrizio Romano przekazał, że Saudyjczycy zrezygnowali już z transferu z udziałem Edersona i skupiają się na tym, aby pozyskać Bento z Club Athletico Paranaense. Wcześniej zawodnik był łączony z Interem Mediolan. 25-latek jest wyceniany na 15 milionów euro. Jak na razie wystąpił w dwóch spotkaniach reprezentacji Brazylii. Debiut w drużynie narodowej zaliczył w marcu tego roku.

Bento to wychowanek Club Athletico Paranaense. Broni barw tej ekipy od marca 2021 roku. W tej kampanii wystąpił łącznie w 27 spotkaniach, w których puścił 16 bramek. Z kolei w 14 meczach zachował czyste konto.

Brazylijski bramkarz, jeśli faktycznie dołączy do ekipy Cristiano Ronaldo, to o miejsce w składzie może rywalizować z takimi bramkarzami jak Nawaf Al-Agidi czy Raghed Al-Najjar. Kontuzje leczy natomiast Abdulaziz Al-Awairdhi. Aktualnie szkoleniowca Al-Nassr jest Luis Castro. 62-latek ma umowę ważną z klubem z Arabii Saudyjskiej do końca czerwca 2025 roku.

