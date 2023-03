fot. PressFocus Na zdjęciu: Adrien Rabiot

Adrien Rabiot wciąż nie wie, gdzie zagra w przyszłym sezonie

Francuz chce za wszelką cenę występować w Lidze Mistrzów

Zainteresowanie jego usługami wykazują Manchester United, Liverpool i Tottenham

Rabiot wreszcie trafi do Premier League?

Notowania Adriena Rabiota od początku sezonu konsekwentnie rosną. Jesienią był on najjaśniejszą postacią środka pola Juventusu, co później zaowocowało także wywalczeniem pierwszego składu w reprezentacji Francji na mistrzostwach świata w Katarze. Teraz dyspozycja pomocnika również jest wysoka, co prowadzi do sporego zainteresowania jego usługami. Kluby Premier League monitorują jego sytuację kontraktową i mają nadzieję, że ten ostatecznie nie dojdzie do porozumienia ze Starą Damą.

Umowa Rabiota wygasa wraz z końcem sezonu. Sam zainteresowany zdradza, że kluczowa dla jego decyzji będzie możliwość gry w Lidze Mistrzów. Juventus w tej chwili ma niewielkie szanse na awans do kolejnej edycji prestiżowych rozgrywek, co powoduje spore wątpliwości u wychowanka Paris Saint-Germain.

Niewykluczone, że latem Rabiot wreszcie wyląduje na Wyspach Brytyjskich. Od dłuższego czasu znajduje się on na liście życzeń Manchesteru United, gdzie mógł trafić już rok wcześniej. Teraz do walki włączyły się również Liverpool i Tottenham.

