Adam Lallana po zakończeniu sezonu opuścił Brighton & Hove Albion. Anglik zostanie jednak w Premier League. Nowym zespołem 36-latka zostanie Southampton - informuje "The Athletic".

Źródło: The Athletic

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Adam Lallana

Adam Lallana wróci do Southampton

W niedzielę został wyłoniony ostatni beniaminek Premier League w sezonie 2024/25. W finale baraży Southampton okazał się lepszy od Leeds United. Tym samym zespół, w którym występuje Jan Bednarek, wraca do angielskiej elity po roku gry na zapleczu. Klub jednak długo nie świętował sukcesu, bowiem zabrał się do pracy, aby przed przyszłą kampania wzmocnić drużynę.

Z informacji przekazanych przez „The Athletic” wynika, że Southampton właśnie dopięło pierwszy przychodzący transfer. Nowym zawodnikiem „Świętych” zostanie Adam Lallana, który dołączy do zespołu na zasadzie wolnego transferu. Warto zaznaczyć, że doświadczony Anglik jest wychowankiem klubu z St Mary’s Stadium. To właśnie w barwach tej drużyny jego talent wypłynął na szerokie wody, który pozwolił mu na przeprowadzkę do Liverpoolu.

Adam Lallana ostatni czas spędził w zespole Brighton & Hove Albion. Jednak „Mewy” nie osiągnęły porozumienia w sprawie kontraktu z angielskim pomocnik. Zatem 36-latek wraz z końcem sezonu stanie się wolnym agentem, aby chwilę później wzmocnić szeregi Southampton.

34-krotny reprezentant Anglii nie ma za sobą udanego sezonu. W minionej kampanii Adam Lallana rozegrał 30 spotkań w koszulce Brighton & Hove Albion. 36-latek nie zdołał wpisać się na listę strzelców i tylko raz udało mu się zaliczyć asystę.

