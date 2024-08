Leicester City wkrótce potwierdzi przyjście nowego napastnika. Do zespołu beniaminka Premier League trafi Adam Hlożek, który do tej pory reprezentował barwy Bayeru Leverkusen - podaj Florian Plettenberg.

Eibner-Pressefoto / Alamy Na zdjęciu: Adam Hlożek

Adam Hlożek wzmocni Leicester City

Leicester City nie jest specjalnie aktywny podczas letniego okienka transferowego. Beniaminek Premier League po powrocie do elity dokonał zaledwie trzech transferów. Najciekawszym wzmocnieniem „Lisów” wydaje się być Caleb Okoli, który trafił do Anglii prosto z Atalanty Bergamo. Jednak możemy być pewni, że to nie koniec przyjść na King Power Stadium.

Jak się okazuje, lada moment Leicester City wzmocni pozycję napastnika. Florian Plettenberg donosi, że beniaminek Premier League pozyska piłkarza prosto z mistrza Niemiec – Bayeru Leverkusen. Dziennikarz poinformował, że „Lisy” dopięły już przyjście Adama Hlożka. Brakuje jedynie porozumienia między klubem a zawodnikiem. Jednak wydaje się ono kwestią czasu.

Bayer Leverkusen zaakceptowało ofertę Leicester City za wypożyczenie z obowiązkiem wykupu. Po upływie roku Adam Hlożek zostanie pełnoprawnym zawodnikiem „Lisów”, którzy zapłacą za całą transakcję w okolicach 17-18 milionów euro.

Adam Hlożek od dwóch sezonów reprezentuje barwy Bayeru Leverkusen. Do tej pory reprezentant Czech rozegrał w koszulce niemieckiego zespołu 80 spotkań. 22-latek w tym czasie zdołał zgromadzić na swoim koncie 14 trafień oraz 11 asyst. Statystyki prezentują się dość okazale, jednak boiskowa dyspozycja napastnika często była mizerna.

