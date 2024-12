Real znalazł nowego Modricia? Chodzi o pomocnika AC Milan

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Tijjano Reijnders może zamienić AC Milan na Real Madryt

Real Madryt wkrótce będzie musiał odnaleźć się w nowej rzeczywistości i to kolejny raz na przestrzeni zaledwie kilku miesięcy. Latem władze klubu z La Liga musiały pogodzić się z faktem, że Toni Kroos zakończył piłkarską karierę. Teraz natomiast działacze Los Blancos przygotowują się na pożegnanie z Luką Modricia. La Gazzetta dello Sport twierdzi, że następcą może być zawodnik, broniący aktualnie barw klubu z Serie A.

Źródło twierdzi, że nowym graczem Realu może zostać Tijjani Reijnders, występujący aktualnie w AC Milan. Piłkarz ma kontrakt do 2028 roku. Nie brakowało doniesień, że 20-krotny reprezentant Holandii przedłuży umowę z ekipą z San Siro o kolejne 12 miesięcy. Sytuację może jednak skomplikować to, że chętny na zatrudnienie zawodnika może być gigant La Liga.

Przedstawiciele hiszpańskiego klubu byli pod wrażeniem występu zawodnika na Estadio Santiago Bernabeu, w którego trakcie Milan wygrał różnicą dwóch trafień (3:1). Środkowy pomocnik strzelił wówczas jednego z goli. od tamtej pory zaczęło kiełkować zainteresowanie graczem. Zawodnik trafił do ekipy z Mediolanu w lipcu 2023 roku za ponad 20 milionów euro.

Reijnders w tym sezonie rozegrał 22 mecze, strzelając w nich osiem goli. Ponadto na koncie zawodnika znalazły się trzy asysty. Na boisku piłkarz spędził blisko 1800 minut. Rynkowa wartość zawodnika kształtuje się na poziomie 50 milionów euro.

