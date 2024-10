Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Samuele Ricci

AC Milan obserwuje Samuele Ricciego

Ostatnie miesiące w wykonaniu Samuele Ricciego są niezwykle wyjątkowe. Włoski pomocnik zaczął odgrywać kluczową rolę w Torino, stając się przy okazji jednym z najlepszych graczy na swojej pozycji w całej Serie A. 23-latek zapracował sobie na powołanie do reprezentacji Italii. Zawodnik „Granaty” w swoich pierwszych spotkaniach w narodowych barwach zaprezentował się na tyle znakomicie, że kibice szybko zapomnieli o Jorginho.

Znakomita dyspozycja Samuele Ricciego nie przeszła obok wielkich klubów. Najpierw zainteresowanie włoskim pomocnikiem wyraził Manchester City, który postrzega go jako zastępcę kontuzjowanego Rodriego. Później do gry dołączył Arsenal. „Kanonierzy” byli oczarowani występami 23-latka w reprezentacji Italii. A za chwilę do walki może dołączyć kolejny zespół.

Z informacji przekazanych przez Nicolo Schirę dowiadujemy się, że Samuele Ricci był obserwowany przez AC Milan podczas spotkania Ligi Narodów pomiędzy reprezentacją Włoch a Belgią. Występ 23-latka oglądał Geoffrey Moncada, który odpowiada w mediolańskim klubie za skauting. Wychowanek Empoli w tym meczu zaprezentował się przyzwoicie, dlatego „Rossoneri” wkrótce mogą pokusić się o dołączenie do rywalizacji o podpis włoskiego pomocnika. Jednak czeka ich trudne zadanie, aby pokonać Arsenal oraz Manchester City.

