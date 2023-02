PressFocus Na zdjęciu: Samuel Umtiti

Samuel Umtiti od sierpnia ubiegłego roku przebywa na wypożyczeniu we włoskim Lecce

Francuski obrońca od czasu zakończenia mistrzostw świata w Katarze jest podstawowym zawodnikiem włoskiego klubu i prezentuje wysoką formę

Swoimi występami 29-latek zwrócił na siebie uwagę silniejszych klubów. Jego występom przyglądają się przedstawiciele Milanu

Umtiti wrócił do gry

29-letni Umtiti za sobą bardzo nieudany pobyt w Barcelonie, do której trafił w lipcu 2016 roku za 25 milionów euro z Olympique Lyon. Regularnie na murawie pojawiał się tylko w pierwszych dwóch sezonach na Camp Nou. W kolejnych grał coraz mniej, by ostatecznie w sezonie 2021/22 zaliczyć tylko jeden występ w lidze.

Latem ubiegłego roku obie strony wspólnie uznały, że najlepszym rozwiązaniem dla nich będzie rozstanie. Po francuskiego obrońca zdecydowało się sięgnąć włoskie Lecce, do którego trafił na zasadzie wypożyczenia do końca obecnego sezonu. Przenosiny do Włoch okazały się strzałem w dziesiątkę.

Milan obserwuje Francuza

Po kilku tygodniach Umtiti wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie Lecce i w ostatnim czasie był jego pewnym punktem. Łącznie wystąpił w 12 ligowych spotkaniach, a jego postawa w nich zwróciła na niego uwagę także innych klubów. Jak informuje portal Calciomercatoweb, Umtiti znalazł się między innymi na celowniku Milanu. Występom Francuza bardzo uważnie przyglądają się Paolo Maldini i Frederic Massara, dyrektor techniczny i dyrektor sportowy mediolańskiego klubu.

Problemem, który może stanąć na przeszkodzie przy przeprowadzeniu ewentualnego transferu, jest sytuacja kontraktowa Umtitiego. Francuz jest bowiem związany z Barceloną umową do 30 czerwca 2026 roku. Włoski portal sugeruje, że przedstawiciele Milanu przed ewentualnym podjęciem rozmów z piłkarzem oczekiwaliby od niego rozwiązania umowy z katalońskim klubem.

Zobacz także: Aston Villa, Leeds i Milan powalczą o młodego piłkarza Barcelony