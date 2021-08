Abraham oficjalnie z nowym klubem, Roma ogłosiła transfer

AS Roma oficjalnie poinformowała, że Tammy Abraham zasilił jej szeregi. 23-latek podpisał z klubem z Rzymu kontrakt do końca czerwca 2026 roku.

Tammy Abraham został nowym napastnikiem AS Romy

Angielski napastnik w szeregach teamu z Włoch ma zastąpić Edina Dzeko

Zwolennikiem transferu z udziałem Anglika w szeregach rzymian był przede wszystkim Jose Mourinho

Abraham nowym podopiecznym The Special One

AS Roma poinformowała jednocześnie, że suma transakcji wyniesie 40 milionów euro. Już wcześniej media przekazały natomiast informacje, że klub z Rzymu pięć milionów euro zapłaci od razu, a resztę będzie spłacać w ratach do 2025 roku.

– Zawodnik czuje, kiedy klub go naprawdę chce. Tak było z Romą. To ekipa, zasługująca na walkę o mistrzowski tytuł. Zdobywałem już ważne trofea i zamierzam osiągnąć sukcesy także w Romie. Moim celem jest doprowadzić drużynę na poziom, na który zasługuje – mówił Abraham cytowany przez oficjalną stronę internetową Giallorossich.

– To wielki zaszczyt móc grać w Romie z numerem “9”. Już nie potrafię doczekać się, kiedy będę mógł pomóc drużynie – dodał Anglik.

Abraham jest drugim angielskim zawodnik w szeregach Wilków. Wcześniej do tej ekipy trafił Chris Smalling. Nowy nabytek Romy to wychowanek akademii piłkarskiej Chelsea, do której trafił w wieku ośmiu lat. W szeregach The Blues rozegrał 80 spotkań, notując w nich 32 trafienia.

Pierwszy mecz w nowej kampanii rzymianie rozegrają w niedzielę. Na swoim stadionie Roma zagra z Fiorentiną.

