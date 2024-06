PA Images / Alamy Na zdjęciu: Aaron Wan-Bissaka

Aaron Wan-Bissaka głównym celem Galatasaray

Manchester United po słabym sezonie chce przewietrzyć szatnię. Wielu zawodników w letnim okienku transferowym może opuścić Old Trafford. Jednym z tych piłkarzy jest Aaron Wan-Bissaka, który zaczął wzbudzać spore zainteresowanie na rynku. Początkowo 26-latek był łączony z powrotem do Crystal Palace, ale teraz do walki o jego sprowadzenie włączył się nowy klub.

Jak poinformował serwis „beIN Sports”, Aaron Wan-Bissaka znajduje się na liście życzeń Galatasaray. Ba, angielski defensor jest głównym celem transferowym tureckiego klubu. Manchester United wycenił swojego zawodnika na 20 milionów euro. Zatem taka kwota nie powinna stanowić problemu mistrzom kraju.

Galatasaray wiąże spore nadzieje z przyjściem Aarona Wan-Bissaki. Turecki klub już negocjuje transfer i chce związać się z angielskim defensorem czteroletnią umowę. Jeśli 26-latek zdecyduje się na ten ruch, to ponownie będzie dzielił szatnię z Wilfriedem Zahą. Warto przypomnieć, że obaj piłkarze w przeszłości występowali w Crystal Palace.

Aaron Wan-Bissaka natomiast ma za sobą bardzo słaby sezon w Manchesterze United. Anglik rozegrał 30 spotkań pod okiem Erika ten Haga. W tym czasie udało mu się trzykrotnie zaliczyć asystę. Wychowanek Crystal Palace reprezentuje barwy „Czerwonych Diabłów” od lipca 2019 roku. Wówczas działacze Old Trafford zapłacili za jego transfer aż 55 milionów euro.

