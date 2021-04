Manchester United to kolejny klub Premier League, który przeprosił swoich kibiców za decyzję o dołączeniu do Superligi. Z listem otwartym do fanów Czerwonych Diabłów zwrócił się współwłaściciel klubu Joel Glazer. Przyznał w nim, że klub popełnił błąd i zrobi wszystko, aby odbudować zaufanie ze strony kibiców.

Manchester United jest jednym z 12 klubów, które w nocy z niedzielę na poniedziałek niespodziewanie ogłosiły powołanie do życia Superligi. Decyzja ta spotkała się z powszechną krytyką niemal ze wszystkich stron, również ze strony kibiców klubu z Old Trafford.

Niespełna 48 godzin później władze Manchesteru United, podobnie jak pozostałych pięć klubów Premier League, podjęło decyzję o wycofaniu się z projektu. W środę dołączyły do nich również Atletico Madryt oraz trzy włoskie kluby – AC Milan, Inter Mediolan i Juventus. Wcześniej o zawieszeniu projektu poinformowała Superliga.

Pierwszym klubem, który przeprosił swoich kibiców był londyński Arsenal. Teraz dołączył do niego Manchester United.

Treść listu otwartego Joela Glazera do kibiców Manchesteru United

“W ciągu ostatnich kilku dni wszyscy byliśmy świadkami wielkiej pasji, jaką generuje piłka nożna i głębokiej lojalności, jaką nasi fani mają dla tego wspaniałego klubu.

Bardzo jasno wyraziliście swój przeciwko wobec Europejskiej Superlidze, a my go wysłuchaliśmy. Popełniliśmy błąd i chcemy pokazać, że potrafimy to naprawić.

Chociaż rany są głębokie i rozumiem, że potrzeba czasu, aby blizny się zagoiły, jestem osobiście zaangażowany w odbudowę zaufania kibiców i wyciągnięcie wniosków z przesłania, które przekazaliśmy z takim przekonaniem.

Nadal uważamy, że europejska piłka nożna musi stać się bardziej zrównoważona w całej piramidzie w perspektywie długoterminowej. Jednak w pełni akceptujemy fakt, że Superliga nie była właściwym sposobem na osiągnięcie tego celu.

Dążąc do stworzenia bardziej stabilnych podstaw tej gry, nie okazaliśmy wystarczającego szacunku dla jej głęboko zakorzenionych tradycji – awansów, spadków, piramidy – i za to przepraszamy.

To jest najwspanialszy klub piłkarski na świecie i bezwarunkowo przepraszamy za niepokoje wywołane w ciągu ostatnich kilku dni.

Ważne jest dla nas, aby to naprawić.

Manchester United ma bogate dziedzictwo i zdajemy sobie sprawę z naszej odpowiedzialności, aby sprostać jego wielkim tradycjom i wartościom.

Pandemia postawiła przed nami wiele wyjątkowych wyzwań i jesteśmy dumni ze sposoby, w jaki Manchester United i jego fani z Manchesteru i całego świata zareagowali na ogromną presję w tym czasie.

Zdajemy sobie również sprawę, że musimy lepiej komunikować się z Wami, naszymi kibicami, ponieważ zawsze będziecie w sercu klubu.

Możecie być pewni, że podejmujemy niezbędne kroki, aby odbudować relacje z innymi partnerami, w celu wspólnej pracy nad rozwiązaniami dla długoterminowych wyzwań stojących przed piłkarską piramidą.

W tej chwili naszym priorytetem jest dalsze wspieranie wszystkich naszych drużyn, które dążą do jak najlepszego zakończenia sezonu.

Na koniec chciałbym podkreślić, że to Wasze wsparcie sprawia, że ten kluby jest tak wspaniały i za to Wam dziękujemy.

Z najlepszymi pozdrowieniami,

Joel Glazer”