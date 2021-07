FC Barcelona, Real Madryt i Juventusu twierdzą, że będą kontynuować prace nad utworzeniem europejskiej Superligi. Wymienione kluby jednocześnie przekonują, że skutecznie przeciwstawili się stanowisku Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA), unikając kary dzięki odpowiedniej argumentacji.

Giganci europejskiej piłki wydali wspólne oświadczenie w sprawie powstania nowych rozgrywek

Hiszpański sąd odrzucił skargę UEFA

Kontrę planują przedstawiciele klubów z Hiszpanii i Włoch

Superliga jeszcze nie umarła?

FC Barcelona, Real Madryt i Juventus wydały wspólne oświadczenie. Stwierdzono w nim, że piątkowa decyzja sądu w Madrycie oznacza, że europejski organ zarządzający piłką nożną ma “obowiązek” zakończenia postępowania dyscyplinarnego przeciwko nim. Przypomnijmy, że UEFA zawiesiła je w czerwcu, gdy sprawa trafiła do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

W kwietniu tego roku dwanaście klubów ogłosiło się członkami założycielami Superligi. Ostatecznie plan utworzenia rozgrywek, mających być komercyjną konkurencją dla Ligi Mistrzów, upadł po zaledwie 72 godzinach. Wpływ na to miało to, że dziewięć ekip wycofało się z pomysłu utworzenia Superligi. Miało to miejsce po protestach kibiców, sprzeciwie FIFA oraz UEFA, a także lig krajowych.

Juventus, Barcelona i Real są jedynymi klubami, które nie zrezygnowały z utworzenia nowych rozgrywek. Ponownie dały też do zrozumienia, że mają wznowić prace nad rozwojem projektu Superligi. Kluby zakomunikowały, że zamierzają to zrobić, współpracując z organami zarządzającymi, ligami, kibicami, zawodnikami, menedżerami i klubami – wszystkimi zainteresowanymi stronami, którzy sprzeciwiali się planowi związanemu z powstaniem nowych rozgrywek.

“Kluby biorące udział w europejskich rozgrywkach mają prawo kierować własnymi rozgrywkami. Cieszymy się, że w przyszłości nie będziemy już podlegać ciągłym zagrożeniom ze strony UEFA” – czytamy w oświadczeniu klubów cytowanemu przez BBC Sport.

“Zdajemy sobie sprawę z tego, że istnieją elementy naszej propozycji, które należy zweryfikować i oczywiście można je ulepszyć poprzez dialog i porozumienie. Jesteśmy pewni sukcesu projektu, który zawsze będzie zgodny z prawem Unii Europejskiej” – czytamy dalej.

