Piotr Zieliński przegapi mecz z AS Romą

Piotr Zieliński w trakcie letniego okna transferowego zamienił SSC Napoli na Inter Mediolan. W tej kampanii 94-krotny reprezentant Polski zaliczył jak na razie sześć meczów. Już wiadomo, że zawodnik w najbliższy weekend nie poprawi swojego bilansu, o czym poinformowała “La Gazzetta dello Sport”.

Źródło przekazało, że w związku z kontuzją, jakiej piłkarz doznał w trakcie potyczki w Lidze Narodów UEFA przeciwko Chorwacji, to nie będzie mógł wystąpić w starciu ósmej kolejki ligi włoskiej z AS Romą. Mimo że sztab medyczny robi, co w jego mocy, aby jak najszybciej postawić na nogi 30-latka. Zieliński we wtorkowym starciu spędził na boisku 74 minuty. Zmienił go Bartosz Kapustka. W meczu przeciwko Chorwacji pomocnik Nerazzurrich był kapitanem.

Zieliński trafił do Interu w trakcie ostatniej sesji transferowej na zasadzie wolnego transferu. Ogólnie piłkarz we Włoszech gra od lata 2011 roku. Jak na razie rozegrał w ekipie z Mediolanu łącznie w 367 meczach, notując w nich 42 trafienia i 49 asyst. Na swoim koncie Zieliński ma też 43 mecze w Lidze Mistrzów, gdzie zdobył siedem bramek. Ponadto zaliczył w tego typu spotkaniach cztery kluczowe podania.

Do następnej przerwy na spotkania reprezentacyjnej mediolańska ekipa rozegra siedem meczów. Przede wszystkim zmierzy się z Juventusem. Derby d’Italia odbędą się 27 października o godzinie 18:00. Ciekawe zapowiada się też potyczka Interu z Arsenalem w Lidze Mistrzów zaplanowana na 6 listopada na 21:00.

