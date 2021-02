Na niedzielę zaplanowano pięć spotkań 22. kolejki Serie A. W pierwszym z nich AS Roma pewnie pokonała Udinese, a świetny mecz rozegrał Jordan Veretout. W innych spotkaniach zwycięstwa odniosły również Atalanta Bergamo i Sampdoria Genua. Później na włoskich boiskach zobaczymy jeszcze m.in. ważny pojedynek Interu z Lazio.

Veretout “zabija” mecz w pierwszej połowie

Roma rozbiła Udinese. Już w pierwszej połowie dwukrotnie do siatki trafił Jordan Veretout, który mógł do tego dołożyć też asystę, ale trafienie Lorenzo Pellegriniego anulowano przez faul Henrikha Mkhitaryana we wczesnej fazie budowania akcji. W końcówce spotkania wynik ustalił wprowadzony z ławki Pedro Rodriguez.

Trzy punkty dla Atalanty i Sampdorii

Po południu zwycięstwa zanotowały Atalanta oraz Sampdoria Genua. Klub z Bergamo skromnie pokonał na wyjeździe Cagliari Calcio 1:0. Ekipa z Sardynii nie zanotowała ani jednego zwycięstwa od listopada i jest coraz bliższa spadku. W jej szeregach praktycznie cały mecz zagrał Sebastian Walukiewicz. W drugiej potyczce Sampdoria Genua z Bartoszem Bereszyńskim ograła na swoim terenie Fiorentinę 2:1. W drużynie z Florencji bronił Bartłomiej Drągowski.

Pozostałe niedzielne mecze 22. kolejki Serie A:

18:00 FC Crotone – US Sassuolo

20:45 Inter Mediolan – SS Lazio

Aktualna tabela Serie A