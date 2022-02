PressFocus Na zdjęciu: Andrea Agnelli

Jak bumerang wraca temat Superligi. Juventus, Barcelona i Real Madryt już kilka miesięcy temu deklarowały, że to jeszcze nie koniec i będą dążyli do zorganizowania nowych rozgrywek jednocześnie wykluczając UEFA. Jak podaje brytyjski The Telegraph w nadchodzącym tygodniu ma dojść do nowych rozmów w tej sprawie.

Real, Barcelona i Juventus nadal pracują nad projektem Superligi

Andrea Agnelii ma przedstawić nowe plany dotyczące tych rozgrywek

Będą wprowadzone zmiany względem pierwotnych założeń

Juventus, Real i Barcelona nadal próbują zorganizować Superligę

Rzecznikiem trzech klubów ma zostać Andrea Agnelii. Według najnowszych informacji kluby-założyciele są skłonne do zweryfikowania swoich wcześniejszych postulatów. Krótko mówiąc Barca, Juve i Real chcą wprowadzić nieco zmian organizacyjnych, aby przekonać pozostałe zespoły do dołączenia do Superligi.

W czwartek prezydent Juventusu ma przemawiać podczas ceremonii organizowanej przez Financial Times. Zdaniem The Telegraph właśnie wtedy zostaną przedstawione nowe plany dotyczące powstania Superligi.

W ubiegłym roku mieliśmy spore zamieszanie wokół powstania Superligi. Ostatecznie temat bardzo szybko upadł. UEFA groziła wyrzuceniem klubów z europejskich rozgrywek. Również władze poszczególnych lig były przeciwne nowemu rozwiązaniu, w związku z czym praktycznie wszystkie kluby wyłamały się z tego projektu. Została tylko wcześniej wspomniana trójka, która nadal walczy o powodzenie tego planu.

Kluby wygrały rozprawy sądowe zarzucające UEFA monopol na rozgrywki europejskie. Teraz z małymi zmianami ponownie wracają do rozmów temat projektu Superligi.

Zobacz również: Buffon przedłużył kontrakt z Parmą